Анонимайзер Hydra-Onion

Так что такое анонимайзер и для чего он нужен? Основная задача тор анонимайзера, как и любых других анонимайзеров это скрыть свои личные данные. Например, такие как ip адрес, местоположение и т.д. Благодаря использованию прокси-сервера, интернет трафик пользователя сначала идет на прокси сервер, а затем на посещаемую web страницу и так же обратно. Таким образом посещаемый пользователем ресурс видит данные прокси-сервера, а не самого пользователя. Вследствие подмены данных о пользователе, анонимайзер получил полезный "побочный эффект" - это обход блокировок сайтов. Если сайт заблокировали на территории РФ, то достаточно использовать прокси-сервер любой другой страны, где сайт не попадает под запрет. Итак, что же такое анонимаезер? Это наш защитник, в прямом смысле этого слова, он помагает не нарушать наши права и свободу!

О сайте Hydra

Hydra это интернет магазин различных товаров определенной тематики. Сайт работает с 2015 года и на сегодняшний день активно развивается. Основная валюта магазина - биткоин (криптовалюта BTC), специально для покупки данной валюты на сайте работают штатные обменники. Купить или обменять битки можно моментально прямо в личном кабинете, в разделе "Баланс". Магазин предлагает два вида доставки товаров: 1 - это клад (закладки, тайник, магнит, прикоп); 2 - доставка по всей россии (почтовая отправка, курьерская доставка). Огромное количество проверенных продавцов успешно осуществляют свои продажи на протяжении нескольких лет. На сайте имеется система отзывов, с помощью которых Вы сможете убедиться в добросовестности продавца. Интернет-магазин Hydra адаптирован под любые устройства. Зайти на сайт можно с компьютера, планшета, телефона, iphone, android. В связи с блокировкой ресурса у сайта Гидры периодически обновляются зеркала для её обхода. Вслед за новыми зеркалами появляются и "фейки" сайта hydra. Мошенники с целью наживы придумывают все более изощренные способы украсть Ваш аккаунт. Вместо ссылки www.hydra2web.com мошенники подкидывают нам что-нибудь типа: www.hidra2web.org видите разницу? Обычно фейк выглядит совершенно так же как и официальный сайт гидра, но зайти в ЛК скорее всего не получится, т.к. это фейк и служит он только для сбора логинов/паролей. Всегда проверяйте ссылку Hydra по которой вы заходите в магазин и тогда Вы 100% не попадетесь в лапы мошенникам.