Зеркала и ссылки сайта Hydra

Еще один способ обойти какую-либо блокировку это "зеркало" сайта. Зеркало представляет собой ссылку ресурса служащую для обхода запрета, если основной домен заблокирован. В сети каждый день появляется огромное количество зеркал различных web порталов. Таким образом пользователи по всему миру получают доступ к желаемому сайту.

Актуальные зеркала Гидры:


http://hydra2web.com   
Ссылка скопированна!

Единственное официальное рабочее зеркало сайта Гидры, открывается в обычных браузерах (работает с перебоями).


http://hydraruzxpnew4af.onion   
Ссылка скопированна!

Основная ссылка Hydra, работает в пределах сети onion, открывается в Тор браузере.


Hydra onion